Россию предупредили о внутренней дестабилизации из-за Нагорного Карабаха

Если вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе затянется, то серьёзные проблемы возникнут не только у этой непризнанной республики, но и у России. Такое мнение на пресс-конференции НСН на тему: «Нагорный Карабах: Ещё один конфликт для России» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

«Если Россия не сумеет выступить достаточно эффективным актором остановки этой войны, то это будет серьёзнейший моральный удар по руководству нашей страны, по нашей стране в целом, и может даже в значительной мере сказаться на внутриполитической стабильности в нашей стране», - предупредил он.

Что касается Нагорного Карабаха, то его вооруженные силы способны выдержать лишь краткосрочную войну – но не затяжную с учётом того ожесточённого характера, который конфликт принимает сейчас, добавил он.

