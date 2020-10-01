Военный эксперт оценил шансы Армении в войне с Азербайджаном
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в ходе пресс-конференции НСН назвал положение Армении выигрышным, но при поддержке России.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Нагорный Карабах: Ещё один конфликт для России».
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал, что в положении Армении есть как плюсы, так и минусы.
«Суммарный военный потенциал Армении и Нагорного Карабаха существенно уступают Азербайджану по вооружению и по мобилизационному потенциалу. С этой точки зрения помощь Турции даже не нужна. Но есть нюансы. Горный характер местности не позволяют Азербайджану полностью реализовать свое превосходство. Именно поэтому и не случилось победы Азербайджана в предыдущих конфликтах. Подготовка военного состава выше у Нагорного Карабаха. Авиация Азербайджана хоть и превосходит в пару раз авиацию Армении, но это не существенно. На стороне Армении имеются мощные зенитные комплексы С-300, которые нейтрализуют угрозу авиации противника. Пока о фактах бомбардировок мы не слышим, речь идет в основном об артиллеристских обменах.
Военный эксперт добавил, что в изоляции у Армении возникнут проблемы с поставкой боевой техники и боеприпасов.
«В условиях изоляции в случае затяжной войны у Армении возникнут, естественно, проблемы. Как с боевой техникой, так и с боеприпасами. Своего производства в Армении нет, и обеспечить доставку будет неоткуда. Тем не менее, я думаю, что Азербайджан вынужден будет прекратить боевые действия. Но без участия России, без российского давления сделать это будет невозможно», - уточнил он.
Ранее на пресс-конференции НСН первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал о главной цели России в карабахском конфликте. По его словам, это прекращение огня и начало переговоров.
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