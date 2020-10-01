Военный эксперт оценил шансы Армении в войне с Азербайджаном

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Нагорный Карабах: Ещё один конфликт для России».

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал, что в положении Армении есть как плюсы, так и минусы.

«Суммарный военный потенциал Армении и Нагорного Карабаха существенно уступают Азербайджану по вооружению и по мобилизационному потенциалу. С этой точки зрения помощь Турции даже не нужна. Но есть нюансы. Горный характер местности не позволяют Азербайджану полностью реализовать свое превосходство. Именно поэтому и не случилось победы Азербайджана в предыдущих конфликтах. Подготовка военного состава выше у Нагорного Карабаха. Авиация Азербайджана хоть и превосходит в пару раз авиацию Армении, но это не существенно. На стороне Армении имеются мощные зенитные комплексы С-300, которые нейтрализуют угрозу авиации противника. Пока о фактах бомбардировок мы не слышим, речь идет в основном об артиллеристских обменах.

Военный эксперт добавил, что в изоляции у Армении возникнут проблемы с поставкой боевой техники и боеприпасов.