Пригожин заявил о напрасной истерике Вучича из-за сербов в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал слова президента Сербии Александра Вучича о том, что участвующие в боях на Украине граждане республики будут арестованы. Заявление бизнесмена приводит его пресс-служба в Telegram.

Пригожин: ЧВК «Вагнер» имеет почти два десятка спутников

По словам Вучича, Белград в поддержке «Вагнера» не нуждается. Сербов, которых завербовали для участия в боевых действиях на Украине, будут преследовать по закону, сказал президент.

Заявление Вучича Пригожин назвал «напрасной истерикой». Бизнесмен уточнил, что на 1 марта 2023 года в составе ЧВК «Вагнер» нет ни одного серба.

Последний из них убыл из группы два месяца назад, сказал предприниматель.

«Если кто-нибудь из сербов заявит, что он воевал в ЧВК «Вагнер» в 2023 году – это обман», - добавил Пригожин.

Основатель «Вагнера» ранее опроверг слухи о намерении ВСУ оставить Артемовск (Бахмут). Бизнесмен отметил, что Киев перебрасывает в город подкрепления, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СербияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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