Пригожин заявил о напрасной истерике Вучича из-за сербов в ЧВК «Вагнер»

По словам Вучича, Белград в поддержке «Вагнера» не нуждается. Сербов, которых завербовали для участия в боевых действиях на Украине, будут преследовать по закону, сказал президент.

Заявление Вучича Пригожин назвал «напрасной истерикой». Бизнесмен уточнил, что на 1 марта 2023 года в составе ЧВК «Вагнер» нет ни одного серба.

Последний из них убыл из группы два месяца назад, сказал предприниматель.

«Если кто-нибудь из сербов заявит, что он воевал в ЧВК «Вагнер» в 2023 году – это обман», - добавил Пригожин.

Основатель «Вагнера» ранее опроверг слухи о намерении ВСУ оставить Артемовск (Бахмут). Бизнесмен отметил, что Киев перебрасывает в город подкрепления, передает НСН.

