Пригожин сообщил о кровопролитных боях за Артемовск

«ВСУ на Артемовске подбрасывает дополнительные резервы, и всеми силами пытается удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление. Кровопролитность боев увеличивается с каждым днем», - сказал Пригожин.

Он призвал не верить слухам и тщательно проверять публикуемую западными СМИ информацию.

«Не знаю, для чего это (слухи об отступлении украинской армии, прим. ред) пишут. На сарае иногда слово из трех букв написано, открываешь, а там дрова находятся. Поэтому не читайте всякую чушь», - заключил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с НСН выразил уверенность, что Россия в скором времени возьмет Артемовск.

