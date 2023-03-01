Пригожин сообщил о кровопролитных боях за Артемовск
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг слухи о том, что ВСУ якобы получили приказ об отступлении из Артемовска. Он отметил, что на сегодняшний день украинская армия активно перебрасывает свои силы в данном направлении в надежде удержать город.
«ВСУ на Артемовске подбрасывает дополнительные резервы, и всеми силами пытается удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление. Кровопролитность боев увеличивается с каждым днем», - сказал Пригожин.
Он призвал не верить слухам и тщательно проверять публикуемую западными СМИ информацию.
«Не знаю, для чего это (слухи об отступлении украинской армии, прим. ред) пишут. На сарае иногда слово из трех букв написано, открываешь, а там дрова находятся. Поэтому не читайте всякую чушь», - заключил он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с НСН выразил уверенность, что Россия в скором времени возьмет Артемовск.
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