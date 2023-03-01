Пригожин: ЧВК «Вагнер» имеет почти два десятка спутников

Ранее помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что китайская компания Spacety Co якобы предоставляла «Вагнеру» спутниковые снимки для использования на Украине, напоминает Ura.ru.

Комментируя эту информацию, Пригожин отметил, что у ЧВК нет необходимости покупать снимки, поскольку компания уже 1,5 года имеет почти двадцать спутников.

«Госдеп США немножечко провалился во времени. Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом», — приводит слова бизнесмена Telegram-канал его пресс-службы.

Ранее Пригожин заявил, что санкции Евросоюза затруднят для «Вагнера» закупку вооружений, пишет РИА ФАН.

