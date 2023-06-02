Путин призвал пресечь раскачивание ситуации в России

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предпринять все необходимые шаги для того, чтобы не дать возможность раскачать ситуацию внутри страны извне. На эту тему он высказался на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ, которое прошло в формате видеоконференции.

Оно было посвящено теме межнациональных отношений в контексте обеспечения безопасности страны, сообщает официальный сайт Кремля. Путин обратил внимание на усилия «недоброжелателей» России с целью дестабилизации внутриполитической обстановки. Он заявил о важности темы, с учётом проживания в РФ 190 этносов.

Докладчиками на совещании выступили руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о сохранении актуальности фразы «мочить в сортире», которую Владимир Путин произнёс ещё в 1999 году.

