Путин призвал пресечь раскачивание ситуации в России
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предпринять все необходимые шаги для того, чтобы не дать возможность раскачать ситуацию внутри страны извне. На эту тему он высказался на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ, которое прошло в формате видеоконференции.
Оно было посвящено теме межнациональных отношений в контексте обеспечения безопасности страны, сообщает официальный сайт Кремля. Путин обратил внимание на усилия «недоброжелателей» России с целью дестабилизации внутриполитической обстановки. Он заявил о важности темы, с учётом проживания в РФ 190 этносов.
Докладчиками на совещании выступили руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о сохранении актуальности фразы «мочить в сортире», которую Владимир Путин произнёс ещё в 1999 году.
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