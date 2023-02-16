Пригожин рассказал, как «выбивает» оружие для ЧВК «Вагнер» в Минобороны

Основатель ЧВК сообщил, что обращение уже принесло плоды. Командир «Ахмата» Апты Алаудинов безвозмездно передает «Вагнеру» 128 120-миллиметровых мин и сорок танковых снарядов, уточнил он.

По словам Пригожина, он продолжит обращаться в различные инстанции до тех пор, пока его бойцы не получат все необходимое.

«Я обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду продолжать это делать до тех пор, пока парни не получат все то, что им необходимо. Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники и посадят за так называемую «дискредитацию армии», - добавил бизнесмен.

Бойцы ЧВК "Вагнер" закрепились на северных окраинах Артемовска (Бахмут). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает НСН.

