Пригожин отреагировал на решение суда ЕС о снятии санкций с его матери
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал решение суда Евросоюза об отмене ранее наложенных на его мать санкций ЕС. Ответ британской газете Daily Telegraph публикует пресс-сулужба в Telegram-канале.
Пригожин пообещал подробно разобраться с судом, в котором выиграла его мать, после возвращения из командировки с Донбасса. По словам российского бизнесмена, женщина занималась им, в основном, самостоятельно.
Основатель ЧВК «Вагнер» также ответ на вопрос, собирается ли он оспаривать в суде санкции лично против него и ЧВК “Вагнер”.
«Что касается оспаривания моих санкций и санкций в отношении ЧВК «Вагнер», я не собираюсь их оспаривать и считаю, что в настоящий момент они наложены вполне обоснованно», - заявил Евгений Пригожин.
Ранее Евросоюз расширил свой санкционный список, включив в него российского бизнесмена Евгения Пригожина, сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 320 / сут.
Умерли
396 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+16 437 / сут.
- Пригожин отреагировал на решение суда ЕС о снятии санкций с его матери
- Китайцы стали опасаться за безопасность вкладов в швейцарских банках из-за антироссийских санкций
- Муж блогера Чекалиной рассказал, откуда у них восемь килограммов золота
- Столтенберг допустил сдачу Артемовска России в ближайшие дни
- Путин в Кремле вручил госнаграды россиянкам за выдающиеся заслуги
- Собянин рассказал о вводе в строй новых корпусов индустриального парка «Руднево»
- Москалькова: Украина отказалась от обмена 70 военнопленных
- Отказ от доллара. Сказка или скорое будущее?
- Минобороны: Потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях составили почти 200 человек
- Немецкая компания по производству шин Continental собирается уйти с российского рынка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru