Пригожин отреагировал на решение суда ЕС о снятии санкций с его матери

Пригожин пообещал подробно разобраться с судом, в котором выиграла его мать, после возвращения из командировки с Донбасса. По словам российского бизнесмена, женщина занималась им, в основном, самостоятельно.

Основатель ЧВК «Вагнер» также ответ на вопрос, собирается ли он оспаривать в суде санкции лично против него и ЧВК “Вагнер”.



«Что касается оспаривания моих санкций и санкций в отношении ЧВК «Вагнер», я не собираюсь их оспаривать и считаю, что в настоящий момент они наложены вполне обоснованно», - заявил Евгений Пригожин.

Ранее Евросоюз расширил свой санкционный список, включив в него российского бизнесмена Евгения Пригожина, сообщает пресс-служба Совета ЕС.