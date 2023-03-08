Пригожин отреагировал на решение суда ЕС о снятии санкций с его матери

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал решение суда Евросоюза об отмене ранее наложенных на его мать санкций ЕС. Ответ британской газете Daily Telegraph публикует пресс-сулужба в Telegram-канале.

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Пригожин пообещал подробно разобраться с судом, в котором выиграла его мать, после возвращения из командировки с Донбасса. По словам российского бизнесмена, женщина занималась им, в основном, самостоятельно.

Основатель ЧВК «Вагнер» также ответ на вопрос, собирается ли он оспаривать в суде санкции лично против него и ЧВК “Вагнер”.

«Что касается оспаривания моих санкций и санкций в отношении ЧВК «Вагнер», я не собираюсь их оспаривать и считаю, что в настоящий момент они наложены вполне обоснованно», - заявил Евгений Пригожин.

Ранее Евросоюз расширил свой санкционный список, включив в него российского бизнесмена Евгения Пригожина, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"ЕвросоюзСанкции ЕСЕвгений Пригожин
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