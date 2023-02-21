FT: доходы Пригожина от компаний в Африке и на Ближнем Востоке составили 250 млн долларов
Доход основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина от связанных с ним компаний, занимающихся добычей природных ресурсов в странах Африки и Ближнего Востока, мог составить 250 млн долларов, пишет Financial Times.
В материале издания говорится, что были изучены и проанализированы доступные финансовые отчеты компаний «Евро полис», «М Инвест» и «Меркурий» (до декабря 2021 года). Указанные в документах суммы были переведены из рублей а доллары по текущему курсу.
Отмечается, что некоторые из компаний к моменту публикования отчётов уже находились под санкциями США и ЕС, кроме того, не учитывался бизнес Пригожина в России.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон решил признать ЧВК «Вагнер» «международной преступной организацией», сообщает RT.
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