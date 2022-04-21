ЕС ввёл санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина

Евросоюз расширил свой санкционный список, включив в него российского бизнесмена Евгения Пригожина, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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Также ограничения ввели против украинского предпринимателя Сергея Курченко.

«Санкции в отношении Пригожина и Курченко вводятся за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, и получении доходов от решений российских властей».

Ранее Минфин США внёс в свой санкционный список губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
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