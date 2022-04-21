ЕС ввёл санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина
Евросоюз расширил свой санкционный список, включив в него российского бизнесмена Евгения Пригожина, сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Также ограничения ввели против украинского предпринимателя Сергея Курченко.
«Санкции в отношении Пригожина и Курченко вводятся за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, и получении доходов от решений российских властей».
Ранее Минфин США внёс в свой санкционный список губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщают «Невские новости».
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