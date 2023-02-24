Пригожин объяснил свои слова про «сотни тысяч» погибающих на Украине
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал свои слова про «сотни тысяч» погибающих на Украине. Заявление бизнесмена приводит его пресс-служба в Telegram.
Предприниматель вступил в полемику с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. По словам основателя ЧВК «Вагнер», на фронте гибнут военнослужащие, которые до 24 февраля 2022 года занимались мирными профессиями.
«Сотни тысяч воюют, и кто-то из них погибает - вот, что имеется в виду», - объяснил Пригожин.
В полемике с Куйвашевым основатель «Вагнера» предложил губернатору региона отправиться на фронт. Пригожин упрекнул чиновника в том, что тот остался в теплом кабинете, пишет НСН.
Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль село Берховка в Донецкой республике, сообщил ранее Пригожин.
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