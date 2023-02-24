Пригожин в резких выражениях рекомендовал губернатору Куйвашеву отправиться на фронт
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вступил в полемику с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и предложил ему отправиться на фронт или начать контролировать язык. Пресс-служба Пригожина публикует ссылки на первые посты политиков, из-за которых началась перепалка, и новый ответ бизнесмена в своем Telegram-канале.
Ранее Пригожин назвал Свердловскую область в числе регионов, «которые откровенно гадят» в ходе СВО. На что губернатор региона Евгений Куйвашев в ответном посте посоветовал бизнесмену не совать нос в региональное управление и кадровую политику и жарить котлеты.
Пригожин в новом посте обозвал Куйвашева бюрократом и высказал уверенность в том, что «не за горами время, когда народ дойдёт до точки кипения и поднимет на вилы» таких, как свердловский губернатор.
«Вокруг тебя — сплошные либеральные и ЛГБТ-скандалы. Мобилизованные, услышав твое имя, плюются в твою сторону. Любой боец ЧВК «Вагнер», приехавший из свердловской колонии, может лучше управлять регионом, чем ты», – заявил Пригожин.
Он также напомнил, что солдаты, гибнущие на фронте, до 24 февраля 2022 года «были слесарями, поварами учителями и коммерсантами».
«Я перестал быть бизнесменом 24 февраля 2022 года, когда стране стало тяжело. И полностью посвятил свою жизнь руководству самым, пожалуй, боеспособным воинским подразделением в стране — ЧВК «Вагнер»», – напомнил ее основатель.
Пригожин упрекнул Куйвашева в том, что тот остался в теплом кабинете и рекомендовал «отправиться на фронт» или замолчать, но в довольно резких выражениях.
«Рекомендую тебе либо отправиться на фронт и доказать, что ТЫ не полное ничтожество, либо засунуть свой язык туда, где ты сможешь его контролировать», - посоветовал Пригожин.
Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в Санкт-Петербурге установилось «кланово-коррупционное правление», и властям города «абсолютно наплевать» на петербуржцев и их мнение. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба в своем Telegram-канале.
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