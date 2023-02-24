Пригожин: ЧВК «Вагнер» полностью контролирует Берховку
Бойцы частной военной компании «Вагнер» полностью взяли под контроль село Берховка в Донецкой народной республике. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
«Берховка полностью взята под наш контроль», — приводит слова бизнесмена Telegram-канал его пресс-службы.
Ранее бойцы «Вагнера» прорвали оборону украинских войск в Берховке, расположенной близ Артемовска, напоминает телеканал 360. ЧВК заняла северную часть населенного пункта. Благодаря этому российские силы могут отрезать отход ВСУ в Артемовск.
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