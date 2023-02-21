В Госдуме отреагировали на жалобы ЧВК «Вагнер» в адрес Минобороны из-за боеприпасов
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН отказались комментировать конфликт между ЧВК «Вагнер» и Минобороны России.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН отказались комментировать обвинения основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в адрес министерства обороны России.
Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил руководство министерства обороны России в попытке ликвидировать его ЧВК. По словам основателя ЧВК, начальник Генштаба и министр обороны якобы «раздают направо и налево команды, в которых говорится, чтобы ЧВК «Вагнер» не только боеприпасов не давать, а в том числе не помогать авиатранспортом».
«Не хочу совершенно разговаривать на тему частных военных компаний! Причем тут министерство обороны, если они частные? Частные, значит, частные. Есть владелец компании, прибыль, наверное, какую-то имеет», - сказал Соболев.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН отказался комментировать разборки министерства обороны и ЧВК «Вагнер».
«Я в этот конфликт не хочу лезть», - сказал Швыткин.
Ранее генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с НСН назвал зависть Минобороны причиной ограничения поставок боеприпасов для ЧВК «Вагнер».
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