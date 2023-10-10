Пригожин назвал «больными» тех, кто обвиняет Израиль в жестком ответе ХАМАСу
Некоторые обвиняют Израиль в том, что он ввел блокаду сектора Газа, отключив электричество и воду, отметил в эфире НСН продюсер Иосиф Пригожин.
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН заявил, что те, кто обвиняют Израиль в ответных мерах на нападение палестинского движения ХАМАС, являются «больными» людьми. Также он вспомнил предсказания бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского по Ближнему Востоку.
Накануне Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что отключение властями Израиля электроэнергии в секторе Газа и другие меры против гражданского населения сектора Газа будут равносильны «незаконному коллективному наказанию, которое является военным преступлением». Пригожин категорически не согласен с заявлениями организации.
«Детей жалко, людей жалко… Тут полыхает, там полыхает. Часто вспоминаю Владимира Жириновского. У меня было личное общение с ним, не частое, но было. Как он мог так далеко заглянуть? Также меня поражают все эти заявления, которые делают, в том числе, Human Rights… ХАМАС напал на Израиль, а Израиль обвиняют в том, что они перекрыли им кислород… Вы совсем больные люди?», - сказал Пригожин.
В 2019 году Жириновский заявил, что «к 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке и все просто забудут, что такое Украина». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 октября отметил, что заявления, которые делал при жизни Владимир Жириновский, содержали точный анализ тенденций в мировой политике.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС, выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
Уже 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива, передает «Радиоточка НСН».
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