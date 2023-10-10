Пригожин назвал «больными» тех, кто обвиняет Израиль в жестком ответе ХАМАСу

«Детей жалко, людей жалко… Тут полыхает, там полыхает. Часто вспоминаю Владимира Жириновского. У меня было личное общение с ним, не частое, но было. Как он мог так далеко заглянуть? Также меня поражают все эти заявления, которые делают, в том числе, Human Rights… ХАМАС напал на Израиль, а Израиль обвиняют в том, что они перекрыли им кислород… Вы совсем больные люди?», - сказал Пригожин.

В 2019 году Жириновский заявил, что «к 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке и все просто забудут, что такое Украина». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 октября отметил, что заявления, которые делал при жизни Владимир Жириновский, содержали точный анализ тенденций в мировой политике.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС, выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Уже 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива, передает «Радиоточка НСН».

