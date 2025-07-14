ФСБ предотвратила теракт против российского военного в Крыму перед 9 мая
ФСБ предотвратила теракт против одного из старших офицеров Минобороны России в Крыму в преддверии Дня Победы, задержана готовившая преступление женщина. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что к теракту причастна гражданка России и Украины 2000 года рождения.
«По заданию СБУ накануне Дня Победы в мае 2025 года завербованная спецслужбой гражданка... должна была совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием переданного ей взрывного устройства», - указали в ФСБ.
Правоохранители установили сотрудников СБУ, осуществивших вербовку и подготовку женщины к преступлению. Исполнительницу теракта задержали, против нее возбудили уголовные дела по статьям о теракте и государственной измене.
Ранее ФСБ задержала в Санкт-Петербурге россиянку, по заданию Киева пытавшуюся заложить бомбу под автомобиль сотрудника ОПК, пишет 360.ru.
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