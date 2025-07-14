Стоимость биткоина впервые поднялась выше $120 тысяч

Стоимость биткоина превысила $120 тысяч впервые в истории, свидетельствуют данных торгов биржи Binance.

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По сведениям Binance Market Data, криптовалюта преодолела отметку в $120 тысяч и достигла $121 214,56. В минувшую пятницу биткоин впервые взлетел до $116 тысяч.

Между тем доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Владимир Скалкин высказал мнение, что интерес к криптовалютам во многом связан с искусственными ожиданиями и спекулированием, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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