Стоимость биткоина впервые поднялась выше $120 тысяч
14 июля 202507:20
Стоимость биткоина превысила $120 тысяч впервые в истории, свидетельствуют данных торгов биржи Binance.
По сведениям Binance Market Data, криптовалюта преодолела отметку в $120 тысяч и достигла $121 214,56. В минувшую пятницу биткоин впервые взлетел до $116 тысяч.
Между тем доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Владимир Скалкин высказал мнение, что интерес к криптовалютам во многом связан с искусственными ожиданиями и спекулированием, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru