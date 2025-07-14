СМИ: ЕС может согласовать новый пакет антироссийских санкций в ближайшие дни

Страны, входящие в Евросоюз, планируют достичь единогласного решения 14 июля перед встречей глав МИД в Брюсселе. При этом ЕС уже согласовал ценовой механизм для ограничения стоимости сырья.

Как ожидается, цена на российскую нефть после введения санкций составит 47 долларов за баррель. Стоимость на энергоресурс будет пересматриваться каждые полгода.

Ранее МИД Франции заявил, что ЕС намерен ввести самые жесткие антироссийские санкции с 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

