СМИ: ЕС может согласовать новый пакет антироссийских санкций в ближайшие дни
Страны Европейского союза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России, который должен затронуть предельный потолок цен на нефть, сообщает Reuters.
Страны, входящие в Евросоюз, планируют достичь единогласного решения 14 июля перед встречей глав МИД в Брюсселе. При этом ЕС уже согласовал ценовой механизм для ограничения стоимости сырья.
Как ожидается, цена на российскую нефть после введения санкций составит 47 долларов за баррель. Стоимость на энергоресурс будет пересматриваться каждые полгода.
Ранее МИД Франции заявил, что ЕС намерен ввести самые жесткие антироссийские санкции с 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru