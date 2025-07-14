Беспилотники ВСУ атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС

Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АЭС.

Отмечается, что ЧП произошло накануне, объект был атакован тремя БПЛА.

«Этот центр уникален: здесь находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, критически важный для подготовки персонала. Удар был нанесен на расстоянии примерно 250-300 метров от первого энергоблока станции», - говорится в сообщении.

Возгорания и критических разрушений нет. Специалисты оценивают ущерб и анализируют обстоятельства ЧП. При этом работа АЭС продолжается в штатном режиме.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал группу сотрудников ЗАЭС, был поврежден служебный автомобиль, пишет 360.ru.

