Беспилотники ВСУ атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС
Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АЭС.
Отмечается, что ЧП произошло накануне, объект был атакован тремя БПЛА.
«Этот центр уникален: здесь находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, критически важный для подготовки персонала. Удар был нанесен на расстоянии примерно 250-300 метров от первого энергоблока станции», - говорится в сообщении.
Возгорания и критических разрушений нет. Специалисты оценивают ущерб и анализируют обстоятельства ЧП. При этом работа АЭС продолжается в штатном режиме.
Ранее беспилотник ВСУ атаковал группу сотрудников ЗАЭС, был поврежден служебный автомобиль, пишет 360.ru.
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