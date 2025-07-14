Над регионами России уничтожили 11 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО ликвидировали 11 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи в период с 20.30 мск до 7.00 мск... уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в сообщении ведомства.
Так, шесть дронов сбили в Орловской области, два – в Брянской, по одному – в Курской и над Крымом. Кроме того, один БПЛА был уничтожен над водами Черного моря.
Ранее в селе Мелихово Белгородской области беспилотник атаковал жилой дом, пострадали два мирных жителя, пишет Ura.ru.
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