В Анталье освободили россиянку, оставившую в аэропорту новорожденную дочь

Суд Антальи выпустил на свободу гражданку России Екатерину Бурнашкину, которую приговорили к тюремному заключению за оставление новорожденной дочери в местном аэропорту. Об этом сообщила агентству IHA адвокат женщины Айше Кюбра Полат.

Бурнашкину отпустили из-под стражи 9 июля.

«Это дело изначально было запутанным. Однако действия моей подзащитной не были попыткой умышленного убийства. Мы объяснили это суду, и апелляция вынесла решение, которое следует рассматривать как прецедент», - отметила защитник.

Россиянка намерена бороться за возвращение ей дочери, которая была передана органам опеки в РФ.

В октябре прошлого года в Анталье задержали Бурнашкину, родившую ребенка в аэропорту, оставившую его в одном из помещений и собиравшуюся вылететь в Россию. В феврале 2025-го суд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы за попытку убийства, пишет 360.ru. Защита россиянки подала апелляцию.

