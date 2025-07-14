В Анталье освободили россиянку, оставившую в аэропорту новорожденную дочь
Суд Антальи выпустил на свободу гражданку России Екатерину Бурнашкину, которую приговорили к тюремному заключению за оставление новорожденной дочери в местном аэропорту. Об этом сообщила агентству IHA адвокат женщины Айше Кюбра Полат.
Бурнашкину отпустили из-под стражи 9 июля.
«Это дело изначально было запутанным. Однако действия моей подзащитной не были попыткой умышленного убийства. Мы объяснили это суду, и апелляция вынесла решение, которое следует рассматривать как прецедент», - отметила защитник.
Россиянка намерена бороться за возвращение ей дочери, которая была передана органам опеки в РФ.
В октябре прошлого года в Анталье задержали Бурнашкину, родившую ребенка в аэропорту, оставившую его в одном из помещений и собиравшуюся вылететь в Россию. В феврале 2025-го суд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы за попытку убийства, пишет 360.ru. Защита россиянки подала апелляцию.
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