ФСИН заявила об угрозе жизни экс-полковника Захарченко в колонии
Угроза жизни бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко существует в одной из колоний, которую предложили его родственники для перевода отбывающего наказание экс-сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
По данным Федеральной службы исполнения наказаний, в одном из учреждений находится десяток заключенных, которым знакома личность Захарченко, «ряд осужденных поддерживали дружеские отношения с лицами, которые пострадали от насилия осужденного» и настроены в отношении него негативно.
В другом своем заключении ФСИН заявляет об оперативной информации о «возможной угрозе жизни и здоровью Захарченко со стороны основной массы осужденных». Перевод экс-полковника в такую колонию может представлять реальную угрозу для него, других заключенных и привести к совершению преступлений.
Ранее родственники Захарченко просили о его переводе в колонию, находящуюся ближе к месту жительства его дочери. Суд в Москве не удовлетворил требования. Экс-полковник отбывает наказание в мордовской колонии ИК-5, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru