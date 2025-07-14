ФСИН заявила об угрозе жизни экс-полковника Захарченко в колонии

По данным Федеральной службы исполнения наказаний, в одном из учреждений находится десяток заключенных, которым знакома личность Захарченко, «ряд осужденных поддерживали дружеские отношения с лицами, которые пострадали от насилия осужденного» и настроены в отношении него негативно.

В другом своем заключении ФСИН заявляет об оперативной информации о «возможной угрозе жизни и здоровью Захарченко со стороны основной массы осужденных». Перевод экс-полковника в такую колонию может представлять реальную угрозу для него, других заключенных и привести к совершению преступлений.

Ранее родственники Захарченко просили о его переводе в колонию, находящуюся ближе к месту жительства его дочери. Суд в Москве не удовлетворил требования. Экс-полковник отбывает наказание в мордовской колонии ИК-5, пишет 360.ru.

