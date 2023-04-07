Пригожин назвал «беспределом» ситуацию в Заксобрании Петербурга
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин назвал «форменным беспределом» ситуацию в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Так он прокомментировал решение всех челнов фракции «Справедливая Россия — За правду» разорвать отношения со своей партией.
Реакцию бизнесмена публикует его пресс-служба. В происходящем он винит губернатора Северной столицы Александра Беглова.
«Сначала Беглов во время выборов 2021 года полностью зачистил всю политическую поляну города, потом по-тихому напихал либералов и им сочувствующих в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, а теперь просто абсолютно по-хамски Беглов и Бельский вытерли ноги о федеральную власть и о существующий режим, уничтожив фракцию «Справедливой России» в петербургском ЗакСе», - заявил Пригожин.
В минувшую среду бывший лидер фракции СРЗП в Заксобрании Марина Шишкина также оставила пост зампреда городского парламента. До этого она заявляла, что не может одобрить сближение председателя СРЗП Сергея Миронова с ЧВК «Вагнер». По словам председателя Заксобрания Александра Бельского, теперь возникла «непростая ситуация»: фракция СРЗП в городском парламенте есть, а депутаты, которые ее представляют, в этой партии не состоят.
Пригожин выразил своё отношение к Марине Шишкиной. По его словам, еще недавно она «была против спецоперации, защищала Навального, поддерживала требующих наказывать русских солдат «яблочников», поддерживала сбежавшего из России Максима Резника, была против закона «о СМИ-иноагентах».
По словам основателя ЧВК «Вагнер», губернатор, поддерживая таких политиков, формирует «новую политическую реальность». Пригожин назвал это очень опасным прецедентом.
«Совершенно оборзевший губернатор, который считает, что он может управлять не только всеми деньгами горожан, их сегодняшним и завтрашним днем, а еще и диктовать политические условия Федеральному центру. Мое мнение, что это допустить невозможно. Таким подходом он не только дискредитирует политическую систему, но и сами выборы», - подчеркнул бизнесмен.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее на этой неделе, Евгений Пригожин заявил о «юридическом взятии» российскими силами Бахмута (Артёмовска) в Донбассе.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 685 / сут.
- NYT: США передавали ВСУ координаты для убийства российских генералов
- Арестович пожелал Украине другого президента
- В мэрии Москвы предупредили о гололедице
- СМИ: в Харькове родственники солдат ВСУ вышли на митинг из-за потерь в Артемовске
- «Депутат и прокуратура»: Концерты НАИВа в Ярославле и Череповце отменены
- В США призвали иностранных наемников поскорее покинуть Украину
- Пригожин назвал «беспределом» ситуацию в Заксобрании Петербурга
- Маск прокомментировал звонок пранкеров Вована и Лексуса Олланду
- Си Цзиньпин: Китай поддержит план Франции по урегулированию ситуации на Украине
- «Всё хорошо»: Ассистент Иосифа Пригожина рассказал о состоянии продюсера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru