Пригожин назвал «беспределом» ситуацию в Заксобрании Петербурга

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин назвал «форменным беспределом» ситуацию в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Так он прокомментировал решение всех челнов фракции «Справедливая Россия — За правду» разорвать отношения со своей партией.

Реакцию бизнесмена публикует его пресс-служба. В происходящем он винит губернатора Северной столицы Александра Беглова.

«Сначала Беглов во время выборов 2021 года полностью зачистил всю политическую поляну города, потом по-тихому напихал либералов и им сочувствующих в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, а теперь просто абсолютно по-хамски Беглов и Бельский вытерли ноги о федеральную власть и о существующий режим, уничтожив фракцию «Справедливой России» в петербургском ЗакСе», - заявил Пригожин.