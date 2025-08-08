Писателя Быкова заочно арестовали за фейки об армии

Черемушкинский суд Москвы на два месяца заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что писатель обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ.

«Срок исчисляется с момента экстрадиции Быкова на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ», - говорится в сообщении.

Ранее в базе МВД РФ появилась информация об объявлении Быкова в розыск по уголовной статье, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
