Сборная России по футболу впервые сыграет против команды Боливии

Уточняется, что товарищеский матч состоится 14 октября в Москве на стадионе «Динамо».

В РФС добавили, что сборная Боливии в настоящее время находится на 78-м месте в рейтинге ФИФА. Российская команда занимает в списке 35-ю позицию.

Ранее стало известно, что 10 октября в Волгограде сборная России встретится с национальной командой Ирана, сообщает RT.