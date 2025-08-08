Сборная России по футболу впервые сыграет против команды Боливии

Сборная России по футболу впервые в своей истории сыграет против команды Боливии. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Уточняется, что товарищеский матч состоится 14 октября в Москве на стадионе «Динамо».

В РФС добавили, что сборная Боливии в настоящее время находится на 78-м месте в рейтинге ФИФА. Российская команда занимает в списке 35-ю позицию.

Ранее стало известно, что 10 октября в Волгограде сборная России встретится с национальной командой Ирана, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
