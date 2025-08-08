Сборная России по футболу впервые сыграет против команды Боливии
8 августа 202515:25
Сборная России по футболу впервые в своей истории сыграет против команды Боливии. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).
Уточняется, что товарищеский матч состоится 14 октября в Москве на стадионе «Динамо».
В РФС добавили, что сборная Боливии в настоящее время находится на 78-м месте в рейтинге ФИФА. Российская команда занимает в списке 35-ю позицию.
Ранее стало известно, что 10 октября в Волгограде сборная России встретится с национальной командой Ирана, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вирусолог назвал пути проникновения лихорадки Чикунгунья в Россию
- Встречу Путина и Трампа назвали бессмысленной без участия Европы
- Сборная России по футболу впервые сыграет против команды Боливии
- Писателя Быкова заочно арестовали за фейки об армии
- Детский омбудсмен Ярославская: При выборе школьной формы надо спрашивать подростков
- Детский омбудсмен призвала сделать ГОСТ на детские товары обязательным
- Герман-младший: на тысячу фильмов в России приходится 100 удачных
- Россиянам назвали проблемы, из-за которых автомобиль не поставят на учет
- Телеграм: Уиткофф в Кремле, штурмы ТЦК, удар по Гагаузии
- В Госдуме призвали дизайнеров помочь в создании стильной школьной формы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru