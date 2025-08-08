Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок

Также он указал, что хотел покинуть свой пост, однако ему пришлось остаться, так как «был поставлен вопрос так, будто он предатель и хочет сбежать».

При этом Лукашенко отметил, что хотел бы, чтобы после него президентом Белоруссии стал «вменяемый нормальный человек».

«Допускаю, что он будет проводить иную политику. Только пусть сразу ничего не ломает... А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, ну ради Бога», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что гражданам необходимо быть готовыми к его уходу с поста главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

