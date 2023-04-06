Пригожин попросил возбудить уголовное дело против губернатора Петербурга Беглова

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попросил возбудить уголовное дело против губернатора Петербурга Беглова

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Санкт-ПетербургЧВК "Вагнер"Александр БегловЕвгений Пригожин

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