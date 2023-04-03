Пригожин назвал авторов «Бахмутской мясорубки»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, кто принимал решение о проведении военной операции под Артемовском, так называемой «Бахмутской мясорубки», в результате которой город был юридически взят. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба.
«Решение на проведение бахмутской операции, так называемой «Бахмутской мясорубки», было принято командирами ЧВК «Вагнер». Непосредственное участие в ее разработке и реализации принимал Сергей Владимирович Суровикин, в то время, когда он возглавлял группировку. И поэтому огромное количество решений, которые принимались, я бы отвел на его счет», - заявил Пригожин.
Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили российский триколор над зданием администрации Артемовска (Бахмут).
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в случае неудачи ВСУ в Артемовске на Киев начнется давление со стороны международного сообщества, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru