СМИ: Задержан мэр Красноярска
9 июня 202505:23
Главу Красноярска Владислава Логинова задержали, сообщает Telegram-канал Mash.
Администрация города ситуацию не комментирует. По предварительным данным, мэр находится во 2-м управлении Следкома по особо важным делам на допросе. Другие подробности неизвестны.
Ранее первый замминистра природных ресурсов Кубани был задержан по статье о мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru