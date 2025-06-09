СМИ: Задержан мэр Красноярска

Главу Красноярска Владислава Логинова задержали, сообщает Telegram-канал Mash.

Администрация города ситуацию не комментирует. По предварительным данным, мэр находится во 2-м управлении Следкома по особо важным делам на допросе. Другие подробности неизвестны.

Ранее первый замминистра природных ресурсов Кубани был задержан по статье о мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

