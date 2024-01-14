Приговоренный за коррупцию экс-мэр Владивостока Гуменюк отправился на СВО

Получивший 12 лет лишения свободы за взяточничество экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк не будет отбывать наказание в колонии, так как заключил контракт с Минобороны России и будет направлен в зону проведения специальной военной операции, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на его адвоката Александра Китаева.

Бывший мэр Владивостока Гуменюк получил 16,5 лет колонии за взятки

По его словам, согласно выданному бывшему главе города предписанию, 22 декабря 2023 года он должен был явиться в войсковую часть. Правозащитник отметил, что в настоящее время не обладает информацией, где находится бывший чиновник.

Ранее суд скостил 4,5 года колонии мэру Владивостока Гуменюку по делу о взятках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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