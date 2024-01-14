Приговоренный за коррупцию экс-мэр Владивостока Гуменюк отправился на СВО

По его словам, согласно выданному бывшему главе города предписанию, 22 декабря 2023 года он должен был явиться в войсковую часть. Правозащитник отметил, что в настоящее время не обладает информацией, где находится бывший чиновник.

Ранее суд скостил 4,5 года колонии мэру Владивостока Гуменюку по делу о взятках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

