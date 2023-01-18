Бывший мэр Владивостока Гуменюк получил 16,5 лет колонии за взятки
Экс-глава Владивостока Олег Гуменюк признан виновным по делу о взяточничестве, сообщает «РЕН ТВ».
Он получил 16,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Таково решение Ленинского районного суда города. Также бывший чиновник приговорен к штрафу в 150 млн рублей.
Гуменюк отказался признать свою вину. Его обвиняли в получении взяток на сумму в 38 млн рублей.
Как считает следствие, до вступления в должность мэра, будучи директором «Хозяйственного управления администрации края», Гуменюк получил от директора нескольких строительных фирм взятки на общую сумму 6,9 млн рублей.
А в должности мэра он получил 31,2 млн рублей от того же знакомого, выступавшего как посредник. Взятка была получена «за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг».
Бывший глава Владивостока Олег Гуменюк был влиятельной фигурой лишь в связке с губернатором Приморского края Кожемяко, который проиграл борьбу с элитами и потянул мэра вниз, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.
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