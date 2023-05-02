Суд скостил 4,5 года колонии мэру Владивостока Гуменюку по делу о взятках
Срок лишения свободы бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка по делу о взяточничестве сокращён на 4,5 года. Теперь он должен провести в колонии 12 лет вместо 16,5. Такое решение принял Приморский краевой суд.
Изначальный приговор в январе текущего года вынес Ленинский районный суд Владивостока, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, экс-чиновник был оштрафован на 150 миллионов рублей.
В связи с предъявлением обвинения Гуменюку в 2021 году депутаты городской думы Владивостока проголосовали за его увольнение ос должности градоначальника. В дальнейшем следствие арестовало его имущество. Как отмечает RT, адвокаты Гуменюка опротестовали приговор.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru