Прибалтийские страны договорились об одинаковом применении санкций против РФ

Договор предполагает установление единого таможенного досмотра и обмен информацией.

Как отмечается, три прибалтийские республики должны будут начать применять эти правила не позднее 31 января 2024 года.

Согласно договоренностям, три страны обязуются, что их таможенные органы договорятся следовать общим методам расследования, запрашивать дополнительную документацию о транзите или конечном использовании товаров, дополнительные декларации от производителей и экспортеров для снижения риска обхода санкций.

Ранее премьер Эстонии предложила странам-соседям ввести торговое эмбарго против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

