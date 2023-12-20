Прибалтийские страны договорились об одинаковом применении санкций против РФ
Главы правительств Литвы, Латвии и Эстонии подписали соглашение о едином региональном применении санкций ЕС против России и Белоруссии, заявили в литовском кабинете министров, сообщает «Интерфакс».
Договор предполагает установление единого таможенного досмотра и обмен информацией.
Как отмечается, три прибалтийские республики должны будут начать применять эти правила не позднее 31 января 2024 года.
Согласно договоренностям, три страны обязуются, что их таможенные органы договорятся следовать общим методам расследования, запрашивать дополнительную документацию о транзите или конечном использовании товаров, дополнительные декларации от производителей и экспортеров для снижения риска обхода санкций.
Ранее премьер Эстонии предложила странам-соседям ввести торговое эмбарго против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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