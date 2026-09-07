Лавров опроверг разворот России на Восток

По его словам, разворота Москвы на Восток не было - она продаёт свои энергоносители «тем, кто надёжен».

«По крайней мере, с начала 2000-х годов наш двуглавый орел как смотрел, так и продолжает смотреть налево и направо - на Запад и на Восток», - отметил министр.

Он также добавил, что у России «всегда хватало покупателей».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и государствами ШОС в 2025 году составил более $400 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».