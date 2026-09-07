Лавров опроверг разворот России на Восток
Процесс диверсификации экспорта российских энергоносителей на рынки Азии идёт полным ходом уже не один год. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, разворота Москвы на Восток не было - она продаёт свои энергоносители «тем, кто надёжен».
«По крайней мере, с начала 2000-х годов наш двуглавый орел как смотрел, так и продолжает смотреть налево и направо - на Запад и на Восток», - отметил министр.
Он также добавил, что у России «всегда хватало покупателей».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и государствами ШОС в 2025 году составил более $400 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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