Под Белгородом мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на предприятие

Отмечается, что дрон ударил по «Газели» на территории предприятия. Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и руки, его доставили в больницу.

«При детонации произошло возгорание транспортного средства, которое было ликвидировано», - подчеркнули в оперштабе.

Ранее в Татарстане после попадания обломков БПЛА зафиксировали незначительные повреждения на гражданском и промышленном объектах, обошлось без пострадавших.

