Под Белгородом мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на предприятие

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Красный Октябрь в Белгородской области, пострадал мужчина. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Пермском крае при атаке БПЛА погиб один человек, четверо пострадали

Отмечается, что дрон ударил по «Газели» на территории предприятия. Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и руки, его доставили в больницу.

«При детонации произошло возгорание транспортного средства, которое было ликвидировано», - подчеркнули в оперштабе.

Ранее в Татарстане после попадания обломков БПЛА зафиксировали незначительные повреждения на гражданском и промышленном объектах, обошлось без пострадавших.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БеспилотникиПострадавшиеБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры