Под Белгородом мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на предприятие
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Красный Октябрь в Белгородской области, пострадал мужчина. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Отмечается, что дрон ударил по «Газели» на территории предприятия. Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и руки, его доставили в больницу.
«При детонации произошло возгорание транспортного средства, которое было ликвидировано», - подчеркнули в оперштабе.
Ранее в Татарстане после попадания обломков БПЛА зафиксировали незначительные повреждения на гражданском и промышленном объектах, обошлось без пострадавших.
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