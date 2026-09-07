При этом Кистанов напомнил, что официально Япония все же капитулировала не из-за атомных бомбардировок, а из-за вступления в войну СССР.

«На самом деле заставила как раз быстро капитулировать Японию не атомная бомбардировка, а вступление Советского Союза в войну, о чем как раз сообщил нации и вооруженным силам император Японии, зачитав 15 августа на всю страну свой рескрипт. В нем он отметил, что таким образом стоит вопрос о сохранении японского государства. При этом в своем рескрипте о капитуляции император не упомянул эти атомные бомбардировки. Если уж на то пошло, японцы не особенно впечатлились ими. Они считали, что это не такие уж большие потери, и готовы были сражаться дальше», — отметил он.

Более того собеседник НСН также напомнил, что виновата в трагедии Хиросимы и Нагасаки сама Япония, так как напала на Перл-Харбор.

«Если уж выстраивать логическую цепочку, то виновата в том, что американцы сбросили атомную бомбу на Японию, сама Япония. А вот не надо было осуществлять пиратскую атаку на Перл-Харбор и вступать в войну с США, потому что силы были совершенно неравны. Что касается российской версии, то она сводится к тому, что американцы, например, и я считаю, что это так, хотели атомной бомбардировкой испытать свое атомное оружие. Но на самом деле все в дальнейшем будут придерживаться мнения, что американцы просто хотели быстрее закончить войну и сохранить жизнь американских военных», — подытожил он.

Ранее Кистанов заявил НСН, что новый памятник в Хабаровске является символом восстановления справедливости для РФ и возвращения в ее состав Южного Сахалина, который отошел Японии после русско-японской войны, так что японская сторона не имеет права требовать его снести.

