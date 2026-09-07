Японии напомнили, кто виноват в бомбардировке Хиросимы и Нагасаки
Валерий Кистанов заявил НСН, что даже сами американцы говорят о том, что на Японию была сброшена атомная бомба, чтобы быстрее закончить войну и сохранить жизнь американским военным.
В бомбардировках Хиросимы и Нагасаки виновата не Россия, а сама Япония, которая спровоцировала США операцией в Перл-Харбор. Об этом НСН рассказал руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.
Профессор университета Васэда в Японии Тэцуо Арима ранее написал в соцсетях, что СССР и Россия виновны в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. По его словам, атомных бомбардировок могло не быть, если бы СССР не стал «стремительно расширять свое влияние в регионе», так что США пришлось сбросить свои бомбы на Японию для «устрашения СССР». Кистанов заявил, что эта теория не выдерживает никакой критики.
«Это очень искусственная теория, она даже отличается от той теории, которая выдвинута в США. А там считают, что эти бомбардировки были вызваны не страхом перед тем, что СССР расширит свое влияние в Азии, а желанием быстрее закончить войну и сократить возможные потери американских вооруженных сил. Потому что Япония, утратив все позиции в Азии, собиралась ожесточенно сопротивляться американцам до последнего. Многие японцы, кстати, разделяют эту идею», — сказал он.
При этом Кистанов напомнил, что официально Япония все же капитулировала не из-за атомных бомбардировок, а из-за вступления в войну СССР.
«На самом деле заставила как раз быстро капитулировать Японию не атомная бомбардировка, а вступление Советского Союза в войну, о чем как раз сообщил нации и вооруженным силам император Японии, зачитав 15 августа на всю страну свой рескрипт. В нем он отметил, что таким образом стоит вопрос о сохранении японского государства. При этом в своем рескрипте о капитуляции император не упомянул эти атомные бомбардировки. Если уж на то пошло, японцы не особенно впечатлились ими. Они считали, что это не такие уж большие потери, и готовы были сражаться дальше», — отметил он.
Более того собеседник НСН также напомнил, что виновата в трагедии Хиросимы и Нагасаки сама Япония, так как напала на Перл-Харбор.
«Если уж выстраивать логическую цепочку, то виновата в том, что американцы сбросили атомную бомбу на Японию, сама Япония. А вот не надо было осуществлять пиратскую атаку на Перл-Харбор и вступать в войну с США, потому что силы были совершенно неравны. Что касается российской версии, то она сводится к тому, что американцы, например, и я считаю, что это так, хотели атомной бомбардировкой испытать свое атомное оружие. Но на самом деле все в дальнейшем будут придерживаться мнения, что американцы просто хотели быстрее закончить войну и сохранить жизнь американских военных», — подытожил он.
Ранее Кистанов заявил НСН, что новый памятник в Хабаровске является символом восстановления справедливости для РФ и возвращения в ее состав Южного Сахалина, который отошел Японии после русско-японской войны, так что японская сторона не имеет права требовать его снести.
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