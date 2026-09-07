Налоговая будет пристальнее следить за компаниями, в которых работают родственники, пишут «Известия». В сервисе оценки бизнеса появится специальная маркировка для фирм, которыми руководят или владеют члены одной семьи: супруги, родители, дети, братья или сестры. Засько рассказал, какую цель преследует новая система мониторинга и как она может развиваться в перспективе.

«Объявленная налоговыми органами новая система мониторинга бизнеса, в котором или с которым связаны родственники, по цифровым маркерам имеет под собой многоуровневую структуру целевого наполнения. В первую очередь это направлено на развитие автоматизации процессов выявления схем дробления бизнеса, но в перспективе отрабатываемые сегодня механизмы "маркировки родственников" могут лечь в основу анализа движения средств по счетам физических лиц в целях отсечения внутрисемейных финансовых потоков от скрываемых предпринимательских доходов. Что же касается непосредственно текущих целей "маркировки родственников", то, безусловно, это расширяет возможности налоговых органов в борьбе с получением необоснованной налоговой выгоды через распределение финансовых потоков на родственников», — сказал собеседник НСН.

Он объяснил, почему новая мера не должна ударить по добросовестным налогоплательщикам.