Маркировка родственников: Как налоговая будет выявлять дробление бизнеса
Новая мера «слежки» за компаниями, в которых работают родственники, не должна ударить по добросовестным налогоплательщикам, сказал НСН Вадим Засько.
Декан Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько рассказал НСН, что новый механизм «слежки» за компаниями, в которых работают родственники, не приведёт к увеличению числа налоговых проверок.
Налоговая будет пристальнее следить за компаниями, в которых работают родственники, пишут «Известия». В сервисе оценки бизнеса появится специальная маркировка для фирм, которыми руководят или владеют члены одной семьи: супруги, родители, дети, братья или сестры. Засько рассказал, какую цель преследует новая система мониторинга и как она может развиваться в перспективе.
«Объявленная налоговыми органами новая система мониторинга бизнеса, в котором или с которым связаны родственники, по цифровым маркерам имеет под собой многоуровневую структуру целевого наполнения. В первую очередь это направлено на развитие автоматизации процессов выявления схем дробления бизнеса, но в перспективе отрабатываемые сегодня механизмы "маркировки родственников" могут лечь в основу анализа движения средств по счетам физических лиц в целях отсечения внутрисемейных финансовых потоков от скрываемых предпринимательских доходов. Что же касается непосредственно текущих целей "маркировки родственников", то, безусловно, это расширяет возможности налоговых органов в борьбе с получением необоснованной налоговой выгоды через распределение финансовых потоков на родственников», — сказал собеседник НСН.
Он объяснил, почему новая мера не должна ударить по добросовестным налогоплательщикам.
«С другой стороны, это повлечёт и рост запросов от налоговых органов с требованием пояснить суть и экономический смысл вовлечения родственников в бизнес-процессы. И на первичном этапе практической отработки и донастройки алгоритмов можно ожидать высокую интенсивность запросов, в том числе и в адрес налогоплательщиков, находящихся в исключительно прозрачном формате функционирования бизнеса. Вместе с тем мы прекрасно понимаем, что дробление бизнеса и перевод бизнес-процессов на родственников — это уже, по сути, древняя история с отработанными механизмами формирования доказательной базы злоупотребления правом со стороны налогоплательщиков. Внедряемый механизм фактически призван повысить уровень автоматизации выявления "дробленцев", без каких-либо критических последствий для прозрачного бизнеса», — указал эксперт.
По его словам, новая система не приведёт к увеличению числа налоговых проверок.
«При этом нельзя говорить об ожидаемом росте налоговых проверок в том формате, который закреплён Налоговым кодексом. В данном случае речь идёт о развитии инструментов контрольно-аналитической работы, направленной на стимулирование налогоплательщиков к добровольному уточнению своих налоговых обязательств. В этой связи я не думаю, что новое направление контрольно-аналитической работы будет играть роль заградительного барьера для становления и развития малого бизнеса, при условии, конечно, что стратегия извлечения дохода не базируется на незаконной налоговой экономии», — добавил Засько.
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