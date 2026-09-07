Лавров передал личный поклон всем участникам СВО

Министр иностранных дел Сергей Лавров передал личный поклон участникам специальной военной операции. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, передает РИА Новости.

Как отметил глава МИД, положение дел на фронте оказывает решающее воздействие на восприятие РФ в мире и перспективы влияния, упрочения позиций страны в мире.

«Поэтому я еще раз хочу поклониться всем участникам специальной военной операции, всем тем, кто обеспечивает их работу через организации тыла, всем тем, кто их поддерживает гуманитарной помощью», - заявил Лавров.

Также министр передал поклон присутствовавшим в зале участникам и ветеранам СВО, поступившим в МГИМО.

Ранее Сергей Лавров заявил, что мир находится в стадии глубинных перемен и перехода к многополярности, но на полную трансформацию может уйти целая эпоха.

