«Проблема вчерашнего дня»: Автосервисы опровергли дефицит запчастей для Renault
Новые поставки покрывают спрос на российском рынке, заявил НСН Юрий Валько.
Рваный график завоза новых деталей не создает панику на рынке — владельцы Renault имеют сразу несколько вариантов закупок, рассказал НСН глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
Оригинальные запчасти на Renault исчезают с российского рынка, а стоимость б/у вариантов выросла за полгода почти в два раза. После ухода производителя в 2022 году с российского рынка запасы автосервисов опустели, а оставшиеся детали растут в цене. Об этом сообщает Telegram-канал «База». Валько не согласился с этой информацией.
«Запчасти подорожали больше из-за курса (валют. - прим. НСН), но тут есть еще один момент — рваный график поставок. Как только детали есть, то все нормально, а как только заканчиваются — растут цены. Пришла новая партия — все стабилизируется. Ажиотажа как такового сейчас нет: есть небольшая напряженка, но никакой паники. Обычно следующая поставка перекрывает проблему вчерашнего дня», — объяснил он.
Валько добавил, что проблем с поиском деталей на российском рынке нет.
«Есть три варианта замены — оригинальная запчасть, которая порекомендована заводом-изготовителем, б/у деталь, которая была установлена в автомобиле на конвейере, или некий аналог, произведенный кем-либо. За него никто не отвечает. Здесь каждый водитель и сервис выбирает свои риски сам. Ассортимент большой, но говорить о том, что все неоригинальное — плохое, совсем не верно. Оригинальная, но бывшая в употреблении деталь тоже может подвести — что-то сняли с автомобиля и продали через час, а что-то через 20 лет. Все зависит и от возраста — сложно найти детали на модели, которые вышли 25-30 лет назад. На 15-17-летней давности легко, поскольку это — средний возраст личного транспорта в РФ», — уточнил он.
Ранее Валько в интервью НСН дал советы, как правильно выбрать зимнюю резину.
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