«Проблема вчерашнего дня»: Автосервисы опровергли дефицит запчастей для Renault

Новые поставки покрывают спрос на российском рынке, заявил НСН Юрий Валько.

Рваный график завоза новых деталей не создает панику на рынке владельцы Renault имеют сразу несколько вариантов закупок, рассказал НСН глава Союза автосервисов России Юрий Валько.

Оригинальные запчасти на Renault исчезают с российского рынка, а стоимость б/у вариантов выросла за полгода почти в два раза. После ухода производителя в 2022 году с российского рынка запасы автосервисов опустели, а оставшиеся детали растут в цене. Об этом сообщает Telegram-канал «База». Валько не согласился с этой информацией.

Миллиону россиян пообещали проблемы с автозапчастями Renault
«Запчасти подорожали больше из-за курса (валют. - прим. НСН), но тут есть еще один момент — рваный график поставок. Как только детали есть, то все нормально, а как только заканчиваются — растут цены. Пришла новая партия — все стабилизируется. Ажиотажа как такового сейчас нет: есть небольшая напряженка, но никакой паники. Обычно следующая поставка перекрывает проблему вчерашнего дня», — объяснил он.

Валько добавил, что проблем с поиском деталей на российском рынке нет.

«Есть три варианта замены — оригинальная запчасть, которая порекомендована заводом-изготовителем, б/у деталь, которая была установлена в автомобиле на конвейере, или некий аналог, произведенный кем-либо. За него никто не отвечает. Здесь каждый водитель и сервис выбирает свои риски сам. Ассортимент большой, но говорить о том, что все неоригинальное — плохое, совсем не верно. Оригинальная, но бывшая в употреблении деталь тоже может подвести — что-то сняли с автомобиля и продали через час, а что-то через 20 лет. Все зависит и от возраста — сложно найти детали на модели, которые вышли 25-30 лет назад. На 15-17-летней давности легко, поскольку это — средний возраст личного транспорта в РФ», — уточнил он.

Ранее Валько в интервью НСН дал советы, как правильно выбрать зимнюю резину.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтоэкспертЗаводАвтомобиль

Горячие новости

Все новости

партнеры