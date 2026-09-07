Рваный график завоза новых деталей не создает панику на рынке — владельцы Renault имеют сразу несколько вариантов закупок, рассказал НСН глава Союза автосервисов России Юрий Валько.

Оригинальные запчасти на Renault исчезают с российского рынка, а стоимость б/у вариантов выросла за полгода почти в два раза. После ухода производителя в 2022 году с российского рынка запасы автосервисов опустели, а оставшиеся детали растут в цене. Об этом сообщает Telegram-канал «База». Валько не согласился с этой информацией.