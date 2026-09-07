Чувствительная хризантема: Почему Россия не будет убирать возмутивший Японию памятник
Валерий Кистанов напомнил НСН, что часть свежего мемориала «Победа на Востоке» в Хабаровске полностью повторяет исторический столб, находившийся на границе между Северным и Южным Сахалином.
Новый памятник в Хабаровске является символом восстановления справедливости для РФ и возвращения в ее состав части Южного Сахалина, которая отошла Японии после русско-японской войны. Об этом НСН рассказал руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.
Япония в лице премьера Санаэ Такаити потребовала от России демонтировать недавно открытый в Хабаровске мемориал «Победа на Востоке», посвященный разгрому милитаристской Японии. Отмечается, что Токио возмутило изображение советского солдата, разбивающего пограничный столб с императорской хризантемой. Кистанов заявил, что Япония не имеет права требовать снести объект, который никак не искажает исторические факты.
«Изображение цветка хризантемы — это символ японского императорского дома, а все, что связано с императором, это святое дело. Однако Россия уже ранее отвечала, что этот пограничный столб, который прикладом разбивает советский воин, полностью скопирован с того столба, который в реальности стоял на границе между Северным и Южным Сахалином. Так что переделывать историческое изображение памятника нелогично. Я не думаю, что это найдет понимание среди властей, жителей Хабаровска и дальневосточников. Половина южной части Сахалина отошла Японии после поражения СССР в русско-японской войне. Так что этот памятник как раз символизирует восстановление исторической справедливости, то есть возвращения Южного Сахалина в лоно своей родины. Поэтому у Японии нет никаких оснований этого требовать. С нашей стороны это будет безоговорочно отвергнуто», — заявил он.
Напомним, что на требования Такаити отреагировали и в МИД РФ. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя требование Японии демонтировать монумент Победы в Хабаровске, предложила Токио в таком случае еще и «потребовать от солнца не светить», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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