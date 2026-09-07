«Изображение цветка хризантемы — это символ японского императорского дома, а все, что связано с императором, это святое дело. Однако Россия уже ранее отвечала, что этот пограничный столб, который прикладом разбивает советский воин, полностью скопирован с того столба, который в реальности стоял на границе между Северным и Южным Сахалином. Так что переделывать историческое изображение памятника нелогично. Я не думаю, что это найдет понимание среди властей, жителей Хабаровска и дальневосточников. Половина южной части Сахалина отошла Японии после поражения СССР в русско-японской войне. Так что этот памятник как раз символизирует восстановление исторической справедливости, то есть возвращения Южного Сахалина в лоно своей родины. Поэтому у Японии нет никаких оснований этого требовать. С нашей стороны это будет безоговорочно отвергнуто», — заявил он.

Напомним, что на требования Такаити отреагировали и в МИД РФ. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя требование Японии демонтировать монумент Победы в Хабаровске, предложила Токио в таком случае еще и «потребовать от солнца не светить», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

