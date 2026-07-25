Депутат: Японские фирмы хотят вернуться к работе с РФ

Японии и России следует активизировать экономическое взаимодействие, а японские компании хотят возобновить работу с РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата японской правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки.

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Он подчеркнул, что «с японской стороны необходимо обратиться к российской стороне» по вопросу активизации экономического сотрудничества.

С 2022 года Япония ввела ряд пакетов санкций против РФ. Это привело к существенному свертыванию двусторонних связей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее экономист и инвестиционный консультант Евгений Коган в интервью НСН отметил, что при желании западные компании все равно смогут вернуться на российский рынок, но на новых условиях, а не по договору опциона.

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ФОТО: ТАСС/EPA
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