Орбан заявил о неэффективности антироссийских санкций
Премьер-министр Венгрии считает, что санкции против России эффективны только на бумаге. Выступая перед Государственным парламентом страны после своего переизбрания, Виктор Орбан отметил, что в итоге в затруднительном положении оказывается тот, кто вводит континентальную блокаду.
«Европа убеждена, что разные санкции могут поставить Россию на колени. Это возможно на бумаге, и многие «бумажные» политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но, как бы я ни старался вспомнить, мне не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной. Однако я видел, как «проваливался» тот, кто её вводил», - сказал премьер-министр, слова которого приводит РИА Новости.
Вместе с тем Орбан отметил, что Венгрия не станет препятствовать введению новых санкций против России, но только до тех пор, пока эти санкции не станут угрозой энергетической безопасности его страны. Премьер-министр считает, что конфликт на Украине и санкционная политика ЕС в отношении России вызвали энергетический кризис, который, вместе с повышением процентных ставок в США, открывает высокий рост инфляции и ведёт страну в эпоху экономического спада.
Ранее Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы к принятию и реализации предложения Еврокомиссии о введении эмбарго на импорт российской нефти.
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