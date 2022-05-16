Орбан заявил о неэффективности антироссийских санкций

Премьер-министр Венгрии считает, что санкции против России эффективны только на бумаге. Выступая перед Государственным парламентом страны после своего переизбрания, Виктор Орбан отметил, что в итоге в затруднительном положении оказывается тот, кто вводит континентальную блокаду.

«Европа убеждена, что разные санкции могут поставить Россию на колени. Это возможно на бумаге, и многие «бумажные» политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но, как бы я ни старался вспомнить, мне не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной. Однако я видел, как «проваливался» тот, кто её вводил», - сказал премьер-министр, слова которого приводит РИА Новости.