Орбан заявил о неэффективности антироссийских санкций

Премьер-министр Венгрии считает, что санкции против России эффективны только на бумаге. Выступая перед Государственным парламентом страны после своего переизбрания, Виктор Орбан отметил, что в итоге в затруднительном положении оказывается тот, кто вводит континентальную блокаду.

«Европа убеждена, что разные санкции могут поставить Россию на колени. Это возможно на бумаге, и многие «бумажные» политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но, как бы я ни старался вспомнить, мне не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной. Однако я видел, как «проваливался» тот, кто её вводил», - сказал премьер-министр, слова которого приводит РИА Новости.

Медведев назвал мужественным решение Венгрии не поддержать эмбарго на газ из РФ

Вместе с тем Орбан отметил, что Венгрия не станет препятствовать введению новых санкций против России, но только до тех пор, пока эти санкции не станут угрозой энергетической безопасности его страны. Премьер-министр считает, что конфликт на Украине и санкционная политика ЕС в отношении России вызвали энергетический кризис, который, вместе с повышением процентных ставок в США, открывает высокий рост инфляции и ведёт страну в эпоху экономического спада.

Ранее Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы к принятию и реализации предложения Еврокомиссии о введении эмбарго на импорт российской нефти.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/European People's Party
ТЕГИ:Санкции ЕСЭнергетикаВенгрия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры