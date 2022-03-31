Президент Южной Осетии допустил объединение с Северной Осетией в составе России

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов допустил объединение республики с Северной Осетией в составе России. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Он отметил, что Южная Осетия консультируется с правительством России по вопросу проведения референдума о ее вхождении в состав РФ. При этом решение вопросов о руководстве объединенной Осетии Бибилов считает «техническим».

По данным канала «Соловьев Live», политик предположил, что новый единый субъект в составе России может называться «Осетия — Алания». По его словам, такое название, в отличие от простого «Осетия», будет указывать на необходимость сохранения связей с предками.