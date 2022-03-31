Президент Южной Осетии допустил объединение с Северной Осетией в составе России

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов допустил объединение республики с Северной Осетией в составе России. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Он отметил, что Южная Осетия консультируется с правительством России по вопросу проведения референдума о ее вхождении в состав РФ. При этом решение вопросов о руководстве объединенной Осетии Бибилов считает «техническим».

По данным канала «Соловьев Live», политик предположил, что новый единый субъект в составе России может называться «Осетия — Алания». По его словам, такое название, в отличие от простого «Осетия», будет указывать на необходимость сохранения связей с предками.

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Бибилов подчеркнул, что «объединение Осетий необходимо», а в России существуют внутригосударственные процедуры по слиянию субъектов. Он напомнил, что присоединение к России является «огромным желанием народа вернуться в РФ».

До этого Анатолий Бибилов заявил, что республика хочет войти в состав России.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы Южная Осетия присоединилась к России, но проводить внутрироссийский референдум по этому вопросу не нужно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаРоссияСеверная ОсетияЮжная Осетия
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