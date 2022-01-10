Президент Таджикистана заявил о 6 тысячах боевиков у южных границ ОДКБ
Необходимо создать пояс безопасности вокруг Афганистана, считает президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом глава государства заявил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
По словам Рахмона, на южных границах Таджикистана сосредоточено до шести тысяч боевиков, которые готовы к атакам на границу ОДКБ. Кроме того, президент напомнил, что обращал внимание на наличие в странах альянса «"спящих" ячеек международного терроризма, экстремизма и религиозного радикализма».
«Трагические события в Казахстане вновь подтверждают необходимость усиления нашей совместной комплексной работы по противодействию терроризму и экстремизму, религиозному радикализму и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков», — подчеркнул Рахмон.
В Казахстане 2 января начались митинги против повышения цен на сжиженный газ, переросшие в беспорядки. В связи с кризисом были задержаны около 8 тысяч человек.
Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин назвал беспорядки гибридной террористической атакой, которую удалось сорвать благодаря вмешательству миротворческих сил ОДКБ. В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что целью атак боевиков было совершение госпереворота.
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