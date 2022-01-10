Президент Таджикистана заявил о 6 тысячах боевиков у южных границ ОДКБ

По словам Рахмона, на южных границах Таджикистана сосредоточено до шести тысяч боевиков, которые готовы к атакам на границу ОДКБ. Кроме того, президент напомнил, что обращал внимание на наличие в странах альянса «"спящих" ячеек международного терроризма, экстремизма и религиозного радикализма».

«Трагические события в Казахстане вновь подтверждают необходимость усиления нашей совместной комплексной работы по противодействию терроризму и экстремизму, религиозному радикализму и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков», — подчеркнул Рахмон.

В Казахстане 2 января начались митинги против повышения цен на сжиженный газ, переросшие в беспорядки. В связи с кризисом были задержаны около 8 тысяч человек.

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин назвал беспорядки гибридной террористической атакой, которую удалось сорвать благодаря вмешательству миротворческих сил ОДКБ. В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что целью атак боевиков было совершение госпереворота.

