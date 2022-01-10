Токаев заявил о попытке госпереворота в Казахстане

Слова Токаева приводит РИА Новости. Президент заявил, что главной целью террористов был подрыв конституционного строя и захват власти.

Как отметил Токаев, основной удар боевиков был направлен против Алма-Аты. Глава республики пояснил, что падение города позволило бы захватить юг Казахстана, а затем — всю республику.

По словам лидера Казахстана, развернувшиеся в первые дни января события стали самым масштабным кризисом за всю историю независимости страны.

Ранее государственный секретарь республики Ерлан Карин заявил, что в стране произошла гибридная террористическая атака с целью дестабилизации и госпереворота, напоминает телеканал «360».

Со 2 января в Казахстане начались митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в беспорядки. Наиболее сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где вооруженные демонстранты захватывали административные здания и грабили магазины. Правоохранительные органы задержали в связи с беспорядками почти 8 тысяч человек, пишет «Свободная пресса».

