Токаев заявил о попытке госпереворота в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что беспорядки в стране были нацелены на совершение госпереворота. Таким мнением глава государства поделился в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Слова Токаева приводит РИА Новости. Президент заявил, что главной целью террористов был подрыв конституционного строя и захват власти.
Как отметил Токаев, основной удар боевиков был направлен против Алма-Аты. Глава республики пояснил, что падение города позволило бы захватить юг Казахстана, а затем — всю республику.
По словам лидера Казахстана, развернувшиеся в первые дни января события стали самым масштабным кризисом за всю историю независимости страны.
Ранее государственный секретарь республики Ерлан Карин заявил, что в стране произошла гибридная террористическая атака с целью дестабилизации и госпереворота, напоминает телеканал «360».
Со 2 января в Казахстане начались митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в беспорядки. Наиболее сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где вооруженные демонстранты захватывали административные здания и грабили магазины. Правоохранительные органы задержали в связи с беспорядками почти 8 тысяч человек, пишет «Свободная пресса».
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