Госсекретарь Казахстана заявил о гибридной атаке террористов в республике

Кроме того, по мнению госсекретаря, в протестах и беспорядках в Казахстане имел место заговор различных сил, отмечает Газета.ру.

«Имеет место некий заговор внутренних и определенных внешних сил, поскольку участниками, так скажем, ударных террористических групп выступили как казахстанские граждане, так и иностранные граждане», — подчеркнул Карин.

Госсекретарь считает, что планы террористов удалось сорвать благодаря решительным действиям президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, а также введению миротворческих сил Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), отмечает Ura.ru.

В Казахстане в первые дни января вспыхнули протесты против повышения цен сжиженный газ. В городах республики прошли митинги, переросшие в беспорядки с мародерством и захватом административных зданий.

