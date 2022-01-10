Путин: Силы ОДКБ будут в Казахстане столько, сколько нужно

Слова российского лидера приводит РИА Новости. Путин, однако, подчеркнул, что миротворцы «безусловно, будут выведены» с территории Казахстана.

Миротворческий контингент ОДКБ был направлен в республику на фоне беспорядков, развернувшихся в первые дни января после акций протеста против повышения цен на сжиженный газ. Накануне миротворцы завершили развертывание в Казахстане. Как отмечал командующий миротворческой миссией Андрей Сердюков, военные продолжат выполнение задач до полной стабилизации обстановки в стране, пишет RT.

