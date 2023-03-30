СМИ: журналист WSJ интересовался работой предприятий ОПК на Урале
Арестованный Лефортовским судом Москвы журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович пытался получить информацию о работе предприятий оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге, передает ТАСС.
Корреспондент ссылался на опыт других регионов в переориентировании производств, рассказал депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.
По словам парламентария, журналист интересовался опытом уральских предприятий. Помимо прочего, корреспондент спрашивал о количестве рабочих смен на заводах и наличии кадров.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что представителя американской газеты взяли с поличным, передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru