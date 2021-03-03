Президент Словакии подвергла критике использование препарата «Спутник V» для вакцинации

Чапутова заявила об этом после встречи с директором Государственного института по контролю лекарств Зузаной Батёвой. По мнению президента, использование данного препарата не стало "проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха". Чапутова выразила уверенность, что прививка "Спутником V" не соответствует "наивысшим стандартам" в области здравоохранения.

Вакцина была отправлена из Москвы в город Кошице в понедельник 1 марта. Премьер-министр страны Игорь Матович в свою очередь заявил, что жителям Словакии не хватает вакцин, поэтому страна не может дожидаться регистрации "Спутника V" европейским регулятором.

