Словакия получила первую партию российской вакцины «Спутник V»

«Мы начали закупать в РФ вакцины "Спутник V", не дожидаясь их регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств, поскольку времени для промедления нет», — цитирует Матовича РИА Новости.

Премьер подчеркнул, что в Словакии не хватает вакцин от COVID-19, и от инфекции ежедневно умирают десятки граждан страны.

Кроме того, по мнению Матовича, российский препарат позволит ускорить процесс вакцинации.

Словакия начала вакцинацию в конце декабря прошлого года. Жителей страны прививают препаратами Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. При этом словацкие власти отмечали, что вакцины поступают в страну в ограниченном количестве и с опозданием.

