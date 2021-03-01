Словакия получила первую партию российской вакцины «Спутник V»

Словакия получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», еще не получившей разрешение на применение в Европе. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр страны Игорь Матович.

Премьер Чехии заявил, что страна может приступить к вакцинации «Спутником V» без санкции ЕС

«Мы начали закупать в РФ вакцины "Спутник V", не дожидаясь их регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств, поскольку времени для промедления нет», — цитирует Матовича РИА Новости.

Премьер подчеркнул, что в Словакии не хватает вакцин от COVID-19, и от инфекции ежедневно умирают десятки граждан страны.

Кроме того, по мнению Матовича, российский препарат позволит ускорить процесс вакцинации.

Словакия начала вакцинацию в конце декабря прошлого года. Жителей страны прививают препаратами Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. При этом словацкие власти отмечали, что вакцины поступают в страну в ограниченном количестве и с опозданием.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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